Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit si Panificatie ROMPAN, Aurel Popescu, a declarat joi, la Expozitia Internationala GastroPan de la Targu Mures, ca evaziunea fiscala in panificatie,...

- Presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit si Panificatie ROMPAN, Aurel Popescu, a declarat joi, la Expozitia Internationala GastroPan de la Targu Mures, ca in Romania tendinta este de reducere a consumului de paine, care a scazut pe cap de locuitor si pe total tara, un motiv fiind…

- Presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit si Panificatie ROMPAN, Aurel Popescu, a declarat joi, la Expozitia Internationala GastroPan de la Targu Mures, ca evaziunea fiscala in panificatie, in Romania, depaseste 40%, el mentionand ca fenomenul este prezent si in alte tari din Europa,…

- Fabrici pazite de Securitate, angajați care nu știau ce produc și rezerve ținute secrete de stat. De toate s-a ales praful, iar Romania platește in prezent zeci de milioane de euro pentru aceste resurse.Citește și: VIDEO - Incendiu de PROPORTII la Trump Tower: Mai multe victime, printre ele…

- Industria de morarit si panificatie are un deficit de forta de munca de circa 8.000 de oameni, iar lucrurile merg spre pieire, pentru ca tineretul din ziua de azi de prefera calculator, birou sau orice alta munca decat cea de brutar, sustine presedintele ROMPAN, Aurel Popescu.Citeste si: Lovitura…

- Industria de morarit si panificatie din Romania se confrunta cu un deficit de 8.000 de „brutari”, iar lucrurile merg spre pieire, sustine presedintele ROMPAN, Aurel Popescu. „Din pacate lucrurile merg spre pieire. Trebuie sa imi exprim ideea ca tineretul din ziua de azi prefera calculator, prefera…

- Industria de morarit si panificatie are un deficit de forta de munca de circa 8.000 de oameni, iar lucrurile merg spre pieire, pentru ca tineretul din ziua de azi de prefera calculator, birou sau orice alta munca decat cea de brutar, sustine presedintele ROMPAN, Aurel Popescu. "Din pacate…

- Ministrul Economiei Danuț Andrușca a anuntat ca aurul comercializat in Romania va fi protejat prin lege, o masura dura de combatere a evaziunii fiscale. Se va aplica marca statului pe toate obiectele din metale prețioase si se asigura, astfel, protejarea consumatorilor romani. Masura anuntata de oficialul…