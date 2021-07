Alianta pentru Unirea Romanilor va initia demersurile privind elaborarea unui pachet legislativ care sa limiteze reprezentarea sau promovarea in randul minorilor a homosexualitatii si a schimbarii de sex, in urma consultarii efectuate in randul membrilor si simpatizantilor sai. In replica, Alianța USR – PLUS a anunțat ca se opune inițiativei. „AUR sustine familia si valorile crestine. Activistii LGBTQI nu au ce cauta in scolile si in gradinitele din Romania. Vrem sa ferim copiii romanilor de expunerea la o propaganda nepotrivita pentru varsta lor”, susține liderul senatorilor partidului, Claudiu…