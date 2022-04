AUR: Unirea, unica soluție pentru asigurarea securității populației din Republica Moldova Unirea Republicii Moldova cu Romania ar fi o soluție rapida pentru asigurarea securitații populației din dreapta Prutului, susțin reprezentanții Alianței pentru Unirea Romanilor. Printr-un comunicat de presa, AUR condamna recenta serie de incidente petrecute in regiunea transnistreana Tiraspol și indeamna Parlamentul de la Chișinau sa voteze de indata reunificarea cu Romania, ca singura cale de a proteja populația dintre Prut și Nistru de pericolele unei eventuale invazii ruse. „Republica Moldova nu mai poate ramane mult in zona gri pentru ca asta presupune riscuri, amenințari și pericole. Vedem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

