- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) acuza, intr-un comunicat, Ministerul de externe și Ministerul Tineretului și Sportului ca s-ar fi ”raliat la linșajul public indreptat asupra arbitrului” Sebastian Colțescu. Acesta este acuzat de rasism, dupa ce Colțescu i-ar fi indicat centralului Ovidiu Hațegan,…

- Arbitrii romani Ovidiu Hațegan și Sebastian Colțescu sunt in mijlocul unui scandal uriaș din cauza limbajului folosit in timpul meciului din H a UEFA Champions League, dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir, care are loc marți seara.Astfel, partida a fost intrerupta dupa aproape 20 de minute…