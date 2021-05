Aur pentru echipa românească la Campionatul Internațional de Robotică din Rusia Echipa Naționala de Robotica a Romaniei AutoVortex a caștigat locul 1 și medalia de aur la Campionatul Internațional de Robotica FTC Russia 2021, organizat in aceasta saptamana. In ultimii opt ani, echipa naționala de robotica a caștigat la competiția din Rusia doar medalii de aur. Acum, cei șase componenți ai lotului și antrenorul lor sunt hotarați sa atace toate concursurile importante de pe intreg mapamondul, pentru a caștiga in primul rand experiența. „Robotica e cu totul altceva. Tu vezi in realitate ce faci. In informatica parca nu ai aceeași experiența, nu e aceeași bucurie cand iți vezi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

