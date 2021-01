Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) sustine ca institutia prefectului nu trebuie politizata, calificand drept "inadmisibila" transformarea prefectilor "in politruci".



"Partidul AUR considera inadmisibila intentia Guvernului de a-i transforma pe prefecti in politruci, numiti in functie strict pe criterii politice. In prezent, acestia sunt inalti functionari publici si reprezinta legalitatea in administratia publica din Romania. Am impresia ca partidele aflate la guvernare si-au propus crearea unei noi generatii de baroni locali si fac asta macelarind Codul administrativ prin ordonanta…