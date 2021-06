Octavian Chitac, fiul edilului din Constanta, se insoara in acest weekend

Fiul primarului Vergil Chitac se insoara in acest weekendZi de sarbatoare in familia primarului constantean, Vergil Chitac. Fiul sau, Octavian Chitac, isi uneste destinele cu Roxana Gheorghe, aleasa inimii sale.Cei doi tineri vor spune da in fata ofiterului… [citeste mai departe]