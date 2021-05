Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor a anuntat, vineri, depunerea listei de candidati pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, primele locuri fiind ocupate de Victoria Grosu Vremes - coordonator al filialei AUR Italia, Vlad Biletchi - presedintele AUR Republica Moldova si Valeriu Munteanu…

- AUR a anunțat ca Partidul Liberal din Republica Moldova, condus de fostul primar al Chișinaului Dorin Chirtoaca, se alatura proiectului partidului, co-presedintele Claudiu Târziu susținândca AUR va ajunge în Parlament si la Chisinau.Este a treia formațiune din Republica Moldova…

- Alianta pentru Unirea Romanilor din Republica Moldova (AUR), condusa de Vlad Biletchi, a anuntat ca Partidul Liberal, condus de Dorin Chirtoaca, s-a alaturat formatiunii pentru a participa impreuna in alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, dupa ce AUR-ului s-au alaturat Uniunea Salvati Basarabia…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) organizeaza luni, 17 mai 2021, o conferința de presa. Evenimentul va incepe la ora 12:00, la Radisson Blu Leogrand Hotel (intrarea de pe strada Vlaicu Parcalab). In cadrul conferinței de presa va fi facut un anunț foarte important cu privire la alegerile…

- Fostul deputat PSD Cristian Rizea, condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare in Romania, eliberat recent de autoritatile moldovenesti, a depus vineri, 14 mai, actele la Comisia Electorala Centrala de la Chisinau pentru a se inregistra in calitate de candidat independent in alegerile parlamentare…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) din Republica Moldova invita toate forțele politice pro-romanești și unioniste la dialog, pentru a forma o lista naționala in cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Potrivit președintelui AUR din Republica Moldova, Vlad Bilețchi,…

- Este oficial: CEC a validat participarea AUR - Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. „Asistam la un moment istoric, un partid politic parlamentar transcende granița de pe Prut și are șanse mari sa intre în Parlamentul…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), partid inregistrat si la Chisinau, va participa la alegerile parlamentare anticipate din data de 11 iulie. Anuntul a fost facut de liderul AUR din Romania, George Simion si presedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor din Republica Moldova, Vlad Biletchi, in cadrul…