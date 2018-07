Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul "Zilei Justitiei", astazi, 1 iulie 2018, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, a transmis un mesaj prin care accentueaza rolul constitutional al Ministerului Public de a apara drepturile si libertatile fundamentale ale omului,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut, miercuri, protecție pentru procurorul Elena Iordache, care se ocupa de dosarul lui Lucian Onea, fostul șef al DNA Ploiesti. Solicitarea a fost inaintata catre CSM, informeaza Antena3.Marți, deputata PSD Andreea Cosma ii solicita oficial ministrului…

- Procurorul general Augustin Lazar a dispus delegarea lui Daniel Horodniceanu in functia de procuror sef al DIICOT pentru inca sase luni, in conditiile in care mandatul acestuia expira pe 19 mai, potrivit unui anunt postat pe site ul Ministerului Public ...

- Președintele României, Klaus Iohannis, va anunța saptamâna viitoare daca o va revoca sau nu din funcție pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.Tudorel Toader a trimis la Cotroceni cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi dupa ce sectia pentru procurori a Consiliului Superior…

- Procurorul general Augustin Lazar a participat, in perioada 2-4 aprilie, la o conferinta internationala in Marrakech, Maroc, care a avut ca tema "Independenta puterii judiciare, intre garantarea drepturilor justitiabililor si respectarea regulilor de functionare a justitiei". Potrivit unui…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu.

