Augmentarea buzelor – ideală pentru buze senzuale, cu efect natural! Frumusețea buzelor este data de forma și de volumul acestora, fie din naștere, fie prin corectiile prin injecțiile cu acid hialuronic. In ultimii ani, augmentarea buzelor a devenit extrem de populara in randul publicului feminin, cu toate ne dorim buze senzuale, pe cat posibil cat mai naturale, fara acel aspect inestetic de “bot de rațușca” sau “tobogan”. Despre marirea buzelor cu pastrarea efectului natural, ne vorbește Dr. Amalia Anghel, medic primar dermatovenerologie si dermatoestetica in cadrul clinicii Skinmed, unul dintre cei mai bine cotați medici specializați pe tehnicile de augmentare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Federatiei Ruse - camera superioara a parlamentului - ar putea lua in considerare pe 4 octombrie cererile de alipire la Rusia din partea celor patru regiuni ucrainene, potrivit presedintelui Consiliului, Valentina Matvienko.

- Și in acest an, liceeni care provin din familii cu venituri reduse pot obține un ajutor financiar in valoare de 250 lei pentru a-și putea cumpara lucrurile necesare pentru școala. Cererile pentru primirea acestui ajutor social se vor putea depune de joia viitoare (15 septembrie 2022). „In anul scolar…

- Monica Anghel, care are 51 de ani, a trecut printr-o transformare radicala din punct de vedere fizic. Artista a slabit aproximativ 30 de kilograme și și-a facut și unele intervenții la fața. Pentru ego.ro , ea a dezvaluit de ce a vizitat cabinetul medicului estetician. Vedeta era nemulțumita de ridurile…

- In primele șase luni ale anului 2022 au fost inregistrate 271 de cazuri de reacții adverse suspectate (RA) și lipsa efectului terapeutic (LE) la medicamente, precum și cazuri de evenimente adverse post-imunizare. Despre aceasta se spune in raportul de activitate pentru primele șase luni ale anului al…

- Din fericire, in prezent, epilarea definitiva a parului nu trebuie intrerupta vara. Bunastarea estetica este deosebit de importanta in sezonul in care bikinii, fustele mini și rochiile scurte sunt la ordinea zilei. Indepartarea parului cu laser este posibila și vara, daca tratamentul de epilare definitiva…

- Buzele pline și bine definite au atras intotdeauna atenția și au fost considerate ca fiind punctul cheie al feței unei femei. Din acest motiv, tot mai multe femei apeleaza la procedura de marire a buzelor cu acid hialuronic numita și russian lips. Prin ce sunt bune procedurile de injectare a acidului…

- Astazi, Rudel Obreja a implinit 53 de ani. Acesta a fost eliberat din inchisoare pentru a se trata de cancer. Omul de afaceri a fost condamnat in dosarul Gala Bute, alaturi de Elena Udrea, dar Tribunalul Ilfov a decis sa accepte cerea de eliberere condiționata. Informații noi despre starea de sanatate…

- Liviu Dragnea (59 de ani), liderul neoficial al partidului Alianța Pentru Patrie, ex-președinte PSD, s-ar iubi in prezent cu Oana Diana Leonte (25 ani), ex-voleibalista la CSS Buzau. Liviu Dragnea, in trecut intr-o relație cu Irina Tanase, ar avea o noua partenera. Este vorba despre Oana Diana Leonte,…