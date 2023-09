Mii de pasionați de lectura au participat in aceste zile la Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania de la Iași. Peste 40 de edituri din tara au fost prezente la cea de-a treia editie locala a evenimentului care s-a incheiat aseara. Reprezentanții editurilor spun ca Iașul ramane printre puținele centre culturale din țara unde carțile continua sa se vanda bine. Președintele de onoare al evenimentului, profesorul universitar Ioan Milica, a precizat ca ediția din acest an a Targului Gaudeamus a adus in standuri toate metamorfozele actuale ale carții. Ioan Milica: De departe, cei mai buni prieteni…