Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Cioroianu, istoric, prof. univ. dr. la Universitatea București, fost ministru de Externe și fost ambasador al Romaniei la UNESCO, director al Bibliotecii Naționale a Romaniei a fost, saptamana trecuta, invitat in cadrul Conferințelor Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din…

- Dansatorii și coregrafii din Iași s-au bucurat, saptamana aceasta, de intalnirea și de experiența lucrului cu o dansatoare importanta, Catarina Carvalho. Ioana Soreanu a urmarit evenimentul: Ioana Soreanu: Dansatoarea Catarina Carvalho a fost invitata, saptamana aceasta, a Universitații Naționale de…

- Un nou accident mortal s-a produs, astazi, in judetul Iasi. Un autoturism a intrat intr-un colț de casa in localitatea Parcovaci, de langa Harlau. In urma impactului, conducatorul auto a decedat. Cea de-a doua victima, pasager al autoturismului, a fost evaluata medical la fața locului, refuzand transportul…

- Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iași a organizat astazi o serie de manifestari care marcheaza 75 de ani de la inființarea Facultații de Mecanica. Evenimentele au avut loc intr-un an festiv deorece in 2023, Politehnica ieșeana marcheaza 210 de la momentul nașterii invațamamtului ingineresc…

- Sala Pașilor Pierduți din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași gazduiește, astazi, prezentarea afacerilor inițiate de studenți, in cadrul unui proiect finanțat din Fondul Social European. Dupa jurizare, au fost selectate 21 de proiecte, care au primit o finanțare de aproximativ 100 de…

- Stimularea creativitații este scopul unui nou proiect de cercetare conceput de oameni de știința (medici) și artiști, la Iași. Ioana Soreanu a asistat la prima conferința și ne ofera mai multe informații: Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” și Universitatea Naționala de Arte…

- Inceputul deschiderii culturii ieșene catre lumea occidentala, in anii ’90, a fost legat de existența asociațiilor Club 8 și Vector. Reprezentanții acestora au rememorat luni seara, la Insitutul Francez din Iași, acele momente. Ioana Soreanu: Institutul Francez din Iași a gazduit, luni seara, o dezbatere…

- Saptamana aceasta, a fost deschisa, la Muzeul Unirii din Iași, expoziția artistului Sami Briss, nascut la Iași și plecat din Romania cu mulți ani in urma. Desavarșirea sa ca artist a avut loc la Paris, unde a inceput și prietenia cu omul de teatru George Banu, cel care a avut ideea organizarii acestui…