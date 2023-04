(AUDIO/FOTO) Gospodării din județul Iași, inundate de ploile din ultimele 24 de ore Doua curți din cartierul Cicoarei din muncipiul Iași și mai multe gospodarii din localitatea Hlincea au fost inundate de ploile din ultimele 24 de ore. Au fost cantitați mari de precipitații inregistrate in intervale scurte de timp, iar la acumularea de la Pircovaci s-au facut deversari controlate. Detaliaza Constantin Mihai: In cartierul Cicoarei, cele doua curți inundate se datoreaza scurgerii de pe versanți. In zona Bahlui este regularizat, pompele din instalațiile de canalizare funcționeaza, nu vor mai fi probleme. In localitatea Hlincea, iazul din zona a ajuns la capacitatea maxima de retenție.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

