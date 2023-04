Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare cladire de birouri din tara, unde vor lucra 5.000 de oameni, a fost inaugurata marți, 25 aprilie, investitia ridicandu-se la peste 120 milioane de euro. alas Campus reprezinta cea mai mare cladire de birouri din Romania, avand o suprafata inchiriabila de 60.000 mp, care a presupus o investitie…

- Compania Iulius a inaugurat, marti, la Iasi, cea mai mare cladire de birouri din tara, unde vor lucra 5.000 de oameni, investitia ridicandu-se la peste 120 milioane de euro. La eveniment au participat premierul Nicolae Ciuca, mai multi ministri, ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec, ambasadorul…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, s-a intalnit, joi, la sediul Ministerului Apararii Nationale cu ambasadorului SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, iar in cadrul discutiilor a fost subliniata importanta Marii Negre pentru securitatea euro-atlantica, in contextul razboiului din Ucraina.Ministerul…

- Ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec a avut o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca . Cei doi au purtat discutii privind oportunitatile de continuare a cooperarii bilaterale si multilaterale, inclusiv in ce priveste investitiile in Marea Neagra ale companiilor din domeniul energiei Fii la…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, prezenta la Bucuresti a cancelarului federal reflecta interesul ridicat al Germaniei pentru aprofundarea parteneriatului bilateral cu Romania in spiritul relatiei politico-diplomatice strategice, consistente si pragmatice.Premierul Ciuca a exprimat aprecieri pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis o primeste, miercuri, pe ambasadoarea Statelor Unite la Bucuresti, Kathleen Kavalec, anunta Administratia Prezidentiala.Intalnirea urmeaza sa aiba loc la ora 12,00, la Palatul Cotroceni.Noul ambasador al SUA a ajuns in Romania la inceputul lunii februarie. Kavalec a avut…

- Noua ambasadoare desemnata a Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, a sosit joi la Bucuresti, anunța ambasada pe pagina de Facebook. In urmatoarele zile, ambasadoarea Kavalec va prezenta scrisorile de acreditare presedintelui Klaus Iohannis si se va intalni cu prim-ministrul Nicolae…

- Norul negru al ingrijorarii ca isi vor pierde locul de munca incepe sa ii umbreasca si pe IT-istii din Romania. Stirile despre concedierile masive de personal ale companiilor gigant ii fac si pe rasfatatii ultimilor ani de pe piata muncii sa se intrebe cand sau daca vor primi si ei un email in care…