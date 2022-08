Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe localitați din județul Vaslui raman fara apa! In lipsa precipitațiilor, sute de fantani au secat iar in altele apa nu poate fi bauta deoarece este tulbure și plina de nisip. In suburbia Bahnari, oamenii mai gasesc puțina apa pe fundul fantanilor de la marginea localitații, insa și aceasta…

- Autoritațile din Vaslui urmeaza sa decida in privința alimentarii cu apa a populației. Deocamdata, pentru municipiu sunt active toate cele trei surse de alimentare: acumularile Solești, Pușcași și priza de pe raul Barlad. In contextul secetei prelungite, operatorul regional recomanda cetațenilor sa…

- Un copil de 13 ani a murit, miercuri seara, intr-un accident produs in judetul Vaslui. Copilul se afla cu mama sa intr-o caruta care s-a ciocnit cu o masina, in imprejurari care nu au fost inca stabilite. Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit, miercuri seara, la un accident rutier produs in localitatea…

- O mașina de la Servicii funerare din Vaslui a fost adusa la Registrul Auto Roman pentru redobandirea certificatului de inmatriculare.Sub caroserie, inspectorii au descoperit o improvizație facuta din spuma și carton, scrie intr-o postare a RAR de pe Facebook:"Colegii de la RAR Vaslui…

- Un copil de un an si sapte luni din Vaslui a fost scos de pompieri din masina incuiata, acolo unde fusese lasat de mama sa, in soare, la o temperatura resimtita de 39 de grade. Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de stingere (echipata cu modul pentru deblocare/descarcerare)…

- In curzul dimineții zilei de astazi, 8 iunie 2022, pompierii din Alba Iulia, impreuna cu SVSU Blandiana au intervenit pentru extragerea unei persoane, posibil decedate, din albia raului Mureș. Din primele informații, Detașamentul de pompieri Alba Iulia in cooperare cu SVSU Blandiana intervin pentru…