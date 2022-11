In perioada pandemiei a inceput sa se raspandeasca un trend care nu e neaparat rau, chit ca e rezervat mai mult germofobilor: castile cu mecanisme de auto sterilizare, curatare. LG a aderat la asta prin castile True Tone, iar acum o face si Audio-Tehnica cu o noua pereche de casti wireless. Au trecut doar 2 ani de cand compania a lansat primele casti True Wireless cu ANC. Acum a sosit modelul ATH-TWX9, care vine la un pret de 318 dolari si vrea sa se dueleze cu Bose QuietComfort EarBuds II si Sony WF-1000XM4. In cazul produsului Audio-Technica avem parte de anulare activa a zgomotului in 5 trepte.…