- In utima vreme, Șeful Wagner, Evgheni Prigojin, a facut scandal la adresa conducerii militare a Rusiei, in special a ministrului apararii, Serghei Șoigu, pentru problemele de pe campul de lupta. Cele mai recente informații scot la iveala luptele interne publice dintre grupul de mercenari Wagner și Ministerul…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a plecat intr-o vizita de lucru de doua zile in Rusia, a anuntat miercuri serviciul sau de presa, relateaza CNN.Agentia de presa a statului rus, BelTA, a transmis imagini de la sosirea liderului de la Minsk la Moscova. CITESTE SI Lucian Romașcanu nu ține…

- Lidera opozitiei belaruse aflata in exil, Svetlana Tihanovskaia, i-a indemnat luni pe belarusi „sa fie pregatiti pentru orice scenariu”, intr-un moment in care starea de sanatate a presedintelui Aleksandr Lukasenko face obiectul unor intense speculatii, informeaza AFP. Lukasenko, care conduce cu o mana…

- Conform Sky News, Mihail Kasianov a declarat ca Rusia a pus in scena atacul cu doua drone pentru a incuraja mai multe persoane sa se inroleze in armata țarii. „Putin are nevoie de acest lucru inainte de Ziua Victoriei”, a spus fostul premier. Mihail Kasianov a parasit Rusia anul trecut și este acum…

- Clubul motociclistilor pro-Putin, Lupii noptii, au plecat intr-un raliu patriotic, prin Ucraina, catre Berlin Sute de motociclisti din Clubul Lupilor noptii, loiali Kremlinului, care poarta veste de piele, au motocicle puternice si flutura steagul rus s-au adunat la Moscova si au plecat intr-un raliu…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a confirmat informatiile de pe Telegram potrivit carora presedintele Rusiei, Vladimir Putin a sosit miercuri seara tarziu la Kremlin, dar a explicat acest lucru prin particularitatile programului sau de lucru, relateaza agenția rusa TASS. „Intr-adevar,…

- Belarusul are nevoie de garantii ca Rusia il va apara ”ca pe propriul teritoriu” in eventualitatea unui atac extern, a declarat luni, 10 aprilie, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa BelTA , transmite Reuters. Menționam ca Lukașenko, aliatul fidel al lui Putin, a facut…

- Moscova a anunțat in 2017 ca a lansat una dintre cele mai vaste rețele de camere de supraveghere din lume care utilizeaza sistemul de recunoaștere faciala, iar, de atunci, autoritațile ruse s-au folosit de tehnologia din Occident ca sa vaneze și sa harțuiasca mii de persoane care au criticat sau au…