Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Parlamentului European in Romania si Universitatea Alexandru Ioan Cuza, cu sprijinul centrului Europe Direct, vor organiza vineri, 28 aprilie 2023, la Iasi, dezbaterea intitulata „Impreuna pentru democratie: EUropa mea, viitorul mEU. O perspectiva a tinerilor asupra provocarilor cu care se confrunta…

- Arhiepiscopul-mitropolit romano-catolic de Bucuresti, Aurel Perca, a facut duminica, un apel la apararea "valorilor religioase si nationale", afirmand ca Europa de Vest "a intors demult spatele crestinismului", iar liderii Uniunii Europene "au adoptat o ideologie de umanism ateu si materialist, pe care…

- Romania este mai inegal dezvoltata decat inainte de integrarea europeana, in prezent existand „un cataclism demografic”, a declarat, joi, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, referindu-se la cele aproximativ cinci milioane de romani care au parasit tara. El a participat la conferinta „Etica…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, referitor la pensiile speciale, ca in cazul in care luam ad-litteram tot ceea ce este asumat in PNRR, atunci „depopulam Ministerul Apararii, Ministerul de Interne, Justitia, toate Serviciile din Romania”. El a mai precizat ca, „saptamana viitoare, coalitia are…

- Romania este pe primul loc in topul țarilor din Uniunea Europeana cu cel mai mare procent al șpagilor in sanatate, adica 19%. Teama ca nu vor avea acces la serviciile medicale, sau ca nu vor primi cel mai bun tratament sunt principalele motive. O alta realitate este ca unii medici condiționeaza actul…

- Romania este una dintre tarile cele mai expuse riscului de cutremur din Uniunea Europeana, iar o eventuala repetare a seismului din 1977 ar provoca pagube economice de ordinul zecilor de miliarde de euro, mii de raniti si sute de mii de persoane fara locuinte, sustine Allana Simpson, coordonator regional…

- In luna ianuarie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +11.3% fața de ianuarie 2022, atingandu-se un nivel de 760.041 unitați. In ianuarie 2023: din total autoturisme inmatriculate in UE, 71.984 unitați au fost full electrice, 53.560 unitați plug-in hibrid și 197.982 autoturisme…

- Dupa interzicerea automobilelor cu benzina din 2035, Europa trebuie sa reduca consumul de carne animala cu 71% pana in 2030. Un oras olandez face primul pas – interzice reclamele la carne animala din 2024 In 2015, toate statele europene au semnat Acordul Climatic de la Paris, angajandu-se sa reduca…