Stiri pe aceeasi tema

- Contracte de finanțare in valoare de 30 de milioane de euro pentru dezvoltarea invațamantului maramureșeanConsiliul Județean Maramureș a organizat miercuri ceremonia oficiala de semnare a doua contracte de finanțare nerambursabila prin Programul Național de Redresare și Reziliența, pentru realizarea…

- Consiliul Județean Maramureș a organizat astazi ceremonia oficiala de semnare a doua contracte de finanțare nerambursabila prin Programul Național de Redresare și Reziliența, pentru realizarea Campusului profesional integrat din Regiunea de Nord-Vest și pentru achiziția a 31 de microbuze electrice pentru…

- Pana in luna Septembrie a anului viitor sunt toate premisele ca in județul Iași sa nu mai existe nicio școala cu toaleta in curte. Asigurarile au fost date de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe. El a adaugat ca anul trecut au fost facute investiții in domeniu la 14 unitați școlare…

- 24 de comune vasluiene vor primi microbuze electrice noi prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Prin dotarea cu mijloace de transport se urmarește facilitarea accesului la o educație de calitate, in mediul rural, protejand, in acelasi timp, și mediul inconjurator. Valoarea totala a proiectului…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA a virat suma de 7.972.032,22 de lei, in vederea decontarii facturilor pentru 95 de obiective de investitii realizate prin Planul National de Redresare si Rezilienta PNRR . Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei…

- Consiliul Județean Cluj a publicat in S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) anunțul privind achiziționarea aparaturilor și a echipamentelor medicale de inalta tehnologie cu care va fi dotat Ambulatoriul Spitalului Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca. Cu o valoare totala estimata de 16.011.899…

- Microbuze electrice noi vor fi destinate, cu preponderența, transportului copiilor cu dizabilitați catre școli din județul Iași. Este vorba despre un proiect cu finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe a menționat faptul ca județul…