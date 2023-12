Proiectul de hotarare privind alegerea viceprimarului a fost retras de pe ordinea de zi, in ședința de astazi a Consiliului Local Iași, in urma insistențelor consilierilor din PMP. Proiectul va fi repus in discuție in viitoarea ședința. Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a confirmat ca Razvan Timofciuc ar putea fi nominalizat pentru aceasta funcție, ipoteza care nu a fost primita de catre toți consilierii din PNL și PMP. Mihai Chirica: Majoritatea se va obține tot printr-un consens, cu un consilier sau un partid, care, sigur, va putea sa ramana alaturi de noi sau cu orice alta varianta care dorește…