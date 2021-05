(AUDIO) Iaşi: Centru de vaccinare fără programare de tip drive-thru, în parcarea centrului comercial ERA Biroul de Presa al Primariei Municipiului Iași informeaza ca sambata, 8 mai 2021, la Iași se va deschide un centru de vaccinare anti-COVID-19 direct din mașina (drive through). Acesta va fi amenajat in parcarea ERA Shopping Park Iași și va funcționa intre orele 8.00 și 20.00. Vaccinul folosit este Pfizer, iar rapelul va putea fi facut la orice centru de vaccinare. Doritorii vor trebui sa aiba asupra lor un act de identitate. Primarul Iașului, Mihai Chirica, ne-a declarat ca s-a recurs și la aceasta metoda de vaccinare deoarece apropierea lunilor de vara va presupune redeschiderea sezonului turistic,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

