AUDIO Conversații telefonice din ani 60′-70′ Brașovenii și turiștii care ajung la Muzeul Amintirilor din Comunism au ocazia sa asculte zece conversații telefonice din anii 60′-70′. Asta cu ajutorul ,,Telefonului Memoriei”, un telefon vechi cu disc, unde au fost inregistrate fragmente sonore despre viața adolescenților din perioada comunista. Totul face parte din proiectul ,,Jurnal de Tranziție: Adolescent in comunism”. Astfel cei care viziteaza muzeul pana in data de 15 noiembrie pot sa afle printre altele, cum se distrau tinerii atunci, sau ce probleme aveau la școala. https://newsbv.ro/wp-content/uploads/2023/10/conversatie-muzeul-comunismului.mp4… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

