Comisiile de specialitate reunite au dat aviz negativ ministrului propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. Membrii celor doua comisii de specialitate au respins noul mandat cu 25 de voturi impotriva si 20 de voturi pentru.AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilica, editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Ady Ivascu)