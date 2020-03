Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat, luni seara, ca instituțiile din coordonarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale vor avea acces direct la sistemul informatic al Ministerului Finanțelor pentru a prelua informații privind adeverințele de venit ale cetațenilor. potrivit…

- Se discuta despre marirea pensiilor sau, mai degraba, despre amanarea maririi pensiilor, dintotdeauna. Guvernul Orban a incercat sa vina la inaintare cu o sumedenie de argumente pentru a justifica lipsa banilor pentru gesturi atat de generoase Din fericire pentru pensionari, aceștia au in sfarșit o…

- Activitatea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este ineficienta, iar in interiorul institutiei nu exista nici preocupare si nici expertiza pe nevoile de instruire pe care le solicita oamenii care isi cauta un loc de munca, a declarat miercuri ministrul desemnat al Muncii si…

- Exista semnale de la oamenii de afaceri care spun ca in urma cresterii salariului minim au probleme reale de a-si tine afacerea pe picioare, a declarat miercuri ministrul desemnat al Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, in cadrul audierilor parlamentare. "Trebuie sa tineti cont ca aceasta…

- Inspectorii din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Munca (ITM) din judete nu isi exercita rolul de aparare a drepturilor angajatilor, care semnaleaza incontinuu probleme in domeniul contractelor de munca si mai ales in domeniul securitatii in munca, a declarat joi, la Digi 24, ministrul demis…

- Situatia in care persoane in varsta de 45 de ani, in plina forma de munca, se pensioneaza din sistemul public si revin sa se angajeze tot in sistemul public este profund injusta, iar acesta este sensul interdictiei cumularii pensiei cu angajarea in sistemul public, a declarat ministrul Muncii si…

