- Ministrul desemnat pentru preluarea portofoliului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a primit miercuri aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului. Membrii celor doua comisii de Agricultura din Camera Deputatilor si Senatul Romaniei au avizat noul mandat…

- Principala noastra preocupare in aceasta perioada este aceea de a scrie un Program National Strategic (PNS) cat mai bun posibil si in folosul agricultorilor, a declarat, miercuri, ministrul propus al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, la audierile din cadrul comisiilor de specialitate…

- Ultimii cinci ministri propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, miercuri, in ultima zi de audieri, sunt asteptati in fata deputatilor si senatorilor…

- Ministrul propus pentru Afaceri Externe, Bogdan Aurescu, a primit marti aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Decizia a fost luata cu 23 de voturi "pentru", 15 "impotriva" si trei abtineri de catre membrii Comisiilor de politica externa si pentru comunitatile de romani…

- Nicolae Ciuca a primit luni aviz pozitiv pentru functia de ministru al Apararii Nationale din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 12 voturi "pentru", 3 "impotriva" si 7 abtineri din partea membrilor Comisiilor pentru aparare de la Camera Deputatilor si…