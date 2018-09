Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai importanti constructori de pe piata locala a dat in judecata municipalitatea.Reprezentantii SC ABC Val au inregistrat pe rolul instantei de contencios administrativ dosarul nr. 4926 118 2018, avand ca obiect anulare act administrativ Dispozitie 2212 21.05.2018 si dosarul 4925 118…

- Procurorii militari au înregistrat, pâna în prezent, 206 plângeri depuse de catre protestatari împotriva jandarmilor, acestia fiind acuzati ar fi intervenit într-un mod abuziv la mitingul din 10 august.

- ANCHETAT…Necazurile primarului de la Drinceni, Gelu Pecheanu, par sa nu se mai termine. Pe 24 iulie, la Judecatoria Husi a fost inregistrat un nou dosar, in care el apare alaturi de fiul sau, Bogdan Victor Lucian, intr-o speta veche de aproape trei ani de zile. Magistratii Parchetului de pe langa Curtea…

- Primarul Adrian Dobre nu se lasa pana nu-si aduce toate rudele si cunostintele in Palatul Administrativ. De cand s-au majorat salariile, goana dupa functii a devenit o obsesie a multor persoane din anturajul primarului, iar acesta se comporta ca si cum Ploiestiul e al lui, pentru ca a venit cu el de…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat joi, ca raspuns la informatiile potrivit carora DNA a a inceput cercetarile in dosarul privind mentenanta Arenei Nationale, ca Arena Nationala este administrata in prezent mai ieftin si mai eficient, dupa rezilierea contractului cu UTI.

- O vaca a putut fi intalnita, joi, prin centrul Aradului, preț de cateva zeci de minute. Juninca a ajuns pe la Filarmonica, apoi a plecat, grabita, spre Tribunal, unde a și fost reținuta de cațiva oameni trimiși de Primarie. (Reduceri mari la jocuri PC) Dupa aproape doua ore, cat a fost ținuta legata…

- Decizia finala in privința alegerilor pentru Primaria Chișinaului va fi luata luni de Curtea Suprema. Intre timp, mii de susținatori ai lui Andrei Nastase au continuat protestele fata de decizia de invalidare a alegerilor.

- Nicolae Robu, primarul Timișoarei și președintele PNL Timiș, a sosit, la ora 10, la sediul DNA Timișoara unde a fost citat in dosarul reabilitarii termice a blocurilor cu fonduri europene, caz dezvaluit, in premiera, de PRESSALERT.ro inca din 2014. Acesta a fost citat in calitate de suspect, fiind cercetat…