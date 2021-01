Stiri pe aceeasi tema

- La ieșirea de la audierile de sambata , o asistenta de la Spitalul Matei Balș a confirmat ca era frig in salonul in care a izbucnit incendiul, precizand insa ca nu era nicio aeroterma. „Nu aveam caldura suficienta. Nu era aeroterma. Era frig in salon”, a transmis asistenta jurnaliștilor. Ordinul Nr.…

- O echipa mixta formata din procurori, politisti criminalisti si specialisti de la INSEMEX Petrosani reiau astazi cercetarile la fata locului in cazul incendiului izbucnit la un pavilion al Institutului „Matei Bals”. In urma incendiului au decedat cinci pacienți infectați cu COVID-19. La Politia Capitalei…

- Fiica unei paciente internate la Institutul „Matei Balș” a declarat, la Realitatea PLUS, ca in urma cu o saptamana a dus o aeroterma in salonul in care era internata pentru ca era frig. „In urma cu o saptamana, pentru mama mea am dus o aeroterma la etajul 3, pavilionul 5, camera 17. Mi-au…

- Atat prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, cat și directorul Termoenergetica, Andrei Gitlan, au susținut, vineri, ca nu ar fi existat probleme cu incalzirea in pavilionul Institutului “Matei Balș” afectat de incendiu. Datele de pe site-ul Termoenergetica ii contrazic, insa. Pe site este publicata…

