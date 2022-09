Deja o regina care a batut recorduri in timpul vieții, Elisabeta a II-a va avea parte de funeralii memorabile in fața a jumatate din populația lumii! Imaginile de la catedrala Westminster Abbey vor fi vazute in intreaga lume – și asta e puțin spus. Se estimeaza ca peste 4 miliarde de oameni vor urmari funeraliile […] The post Audiența istorica. Funeraliile reginei Elisabeta a II-a pulverizeaza un record vechi de 26 de ani first appeared on Ziarul National .