Audi Grandsphere Concept: autonomie de peste 750 de kilometri și încărcare ultrarapidă la 270 kW Luna trecuta, Audi a prezentat primul dintr-o serie de concepte cu care vrea sa revoluționeze segmentul mașinilor autonome cu emisii zero. Skysphere este conceptul unui roadster 100% electric ce dezvolta peste 630 de cai putere și promite o autonomie de 500 de kilometri. Al doilea concept din seria Sphere poarta numele Grandsphere, iar versiunea de serie a acestui concept ar urma sa inlocuiasca A8 ca nava-amiral a companiei. ... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

