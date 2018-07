Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul de jucarii BestKids investeste 100.000 de euro in doua magazine in Bistrita si Baia Mare. Retailerul de jucarii BestKids va deschide doua magazine in Bistrita si in Baia Mare, dupa ce anul trecut a inau­gurat primul magazin fizic, in centrul comercial Platinia din Cluj-Napoca.…

- Coolor.ro este un start-up roma­nesc fondat in Bucuresti de antrepre­norul Radu Dascalu, mai exact un magazin online care vinde sireturi elastice din silicon. Businessul con­struit cu o inves­ti­tie initiala de 20.000 de euro a luat nas­tere in urma cu noua luni si activeaza doar online. …

- ♦ Retailerul lucreaza la nivel mondial cu 757 de furnizori care au peste 2.000 de unitati de productie si circa un milion de salariati ♦ Doar pe piata locala compania are contracte cu peste 20 de fabrici cu afaceri de 267 mil. lei anul trecut si 3.100 de salariati. Grupul de moda C…

- Retailerul de echipamente sportive Decathlon a terminat anul trecut cu afaceri de 760 mil. lei la un total de 960 de salariati, ceea ce inseamna ca, in medie, fiecare dintre acestia a vandut biciclete, mingi si pantofi in valoare de aproape 800.000 de lei, arata calculele ZF facute pe baza datelor…

- Vanzarile de laptopuri genereaza circa 65% din veniturile locale ale producatorului taiwanez de electronice, segmentul de smartphone-uri incepand sa castige tot mai mult teren. Asus Romania, subsidiara lo­cala a producatorului tai­wa­nez de electronice, si-a ma­jo­rat afacerile…

- ♦ Grupul italian de utilitati Enel a terminat primul trimestru al anului cu venituri de 298 de milioane de euro pe piata din Romania, profitul EBITDA (inainte de dobanzi, impozite, deprecieri si amortizari – n. red.) fiind de 45 de milioane de euro ♦ Odata cu liberalizarea pietei, Enel, care…

- Proprietarii parfumeriei Obsen­tum, din zona de duty free a aeropor­tului Henri Coanda, deschid un al doi­lea butic de parfumuri in centrul comer­cial Baneasa Shopping City din nordul Bucurestiului. Obsentum din Baneasa va incepe sa functioneze joia viitoare. „Noul boutique Obsentum are…

- ♦ Grupul imobiliar Atrium European Real Estate Limited a anuntat vineri ca va iesi de pe piata din Romania prin vanzarea Atrium Militari Shopping Center din Bucuresti catre MAS Real Estate, pentru suma de 95 de milioane de euro. Vanzarea s-a realizat la un pret cu 9% mai mare decat…