Au zburat cu mașina în Sălăuța! Doi tineri, la spital Noaptea trecuta, polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției orașului Nasaud au intervenit pe Drumul Național 17C in Salva la un accident rutier, in urma caruia doi tineri au fost raniți și au ajuns la spital. Din primele verificari, un autoturism condus de un tanar de 20 de ani din Bistrița a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus de un tanar de 18 ani din Telciu. In urma impactului autoturismul condus de tanarul din Telciu a fost proiectat in afara parții carosabile, practic ajungand in albia raului Salauța. O tanara de 19 ani din Nasaud și un tanar de 19 ani din Rebrișoara,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

