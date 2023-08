Stiri pe aceeasi tema

- In episodul trecut de la Insula Iubirii, Romeo s-a intalnit cu Razvan Kovacs. Cei doi nu au ezitat și și-au aruncat replici dure, ca mai apoi ispita sa ii spuna concurentei cum a decurs intalnirea.

- In ediția din aceasta seara, Razvan Kovacs și Romeo au avut ocazia de a sta fața in fața. Este prima intalnire a celor doi și se va lasa cu scantei, asta pentru ca ispita s-a apropiat tot mai mult de Ema Oprișan, in timp ce concurentul pare cucerit de Daria Cuflic.

- Ema Oprișan din sezonul 7 Insula Iubirii a transmis un mesaj neașteptat in mediul online, dupa ce s-au difuzat la televizor imaginile in care Daria Cuflic și Razvan Kovacs se sarutau pasional.

- Concurentele au participat la un nou bonfire in ediția 12 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7. Acesta a fost momentul in care Ema Oprișan a vazut imaginile cu Razvan Kovacs, iubitul sau, in timp ce se saruta cu ispita Daria Cuflic.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Insula Iubirii se termina cu o decizie radicala, luata intr-un moment neașteptat. Razvan Kovacs a decis sa puna stop relației cu Ema Oprișan și iși dorește sa iși continue parcursul in emisiune ca femeie singura. Concurentul a izbucnit in lacrimi, la cateva momente…

- Dupa bonfire, fetele au ajuns la vila lor, moment in care au aparut anumite discuții. Protagonistele sunt Ema Oprișan și Bianca Giurca, asta dupa ce ambele și-au dat cu parerea despre relațiile lor. Iubita lui Razvan Kovacs este convinsa ca relația Biancai cu Marius Moise nu va dura prea mult și ca,…

- Ema Oprișan a scos la iveala detalii neștiute despre trecutul sau in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune exclusiva AntenaPLAY. Iubita lui Razvan Kovacs a vorbit, fara pic de reținere, despre meseria pe care o practica și despre baiețelul ei.

- Ema Oprișan a fost surprinsa de camerele de filmat in timp ce vorbea despre colega ei de emisiune, Ana Maria Mariuța. Iubita lui Razvan Kovacs a dat carțile pe fața despre logodnica lui Marius Budin in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune difuzata doar pe AntenaPLAY.