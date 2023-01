Au plecat la Mall cu tractorul. Cu tot cu plug. FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Imaginea cu tractorul cu plug parcat in fața mall-ului din Iași a fost postata pe un grup de Facebook și a strans sute de reacții. Cei doi barbați din comuna Ungheni au fost identificați de polițiști și s-au ales cu dosar penal, dupa ce s-a descoperit ca aceștia nu aveau permis de conducere și se aflau…

- Doi indivizi beti au venit sambata la Iulius Mall cu tractorul cu plug. Cei doi au venit tocmai de la Bosia, beti si fara permis de conducere. Cel care a condus se numeste Razvan Bejenaru, iar amicul sau de „aventuri", Iulian Cotet. Pentru a-si face curaj, cei doi au inceput sa consume alcool la un…

- Un șofer sucevean, oprit pentru control, a sunat la 112 pentru a reclama ca polițiștii care l-au legitimat in trafic, doi polițiști și un polițist local, sunt sub influența alcoolului. A sosit un nou echipaj, iar toți cei implicați au ajuns la sediul Secției de Poliție Burdujeni pentru a fost testați…

- Un șofer de 28 de ani, din județul Vaslui, a fost prins de polițiștii de la Rutiera in timp ce conducea o mașina neinmatriculata, deși nu avea nici permis. Mai mult, acesta era și in stare de ebrietate. Un barbat in varsta de 28 de ani, din comuna Osesti, prins conducand un autoturism cu numere false…

- Un tanar de 24 de ani, din Dolj, a fost prins in timp ce conducea fara permis si sub influenta drogurilor. „In noaptea de 26 spre 27 noiembrie, la ora 00.10, polițiști ai Secției nr.6 Poliție Rurala Giubega au oprit, pentru control, un autoturism ce circula pe DN 56, in comuna Perișor. La volanul autouturismului…

- In data de 25 noiembrie 2022, in jurul orei 01:00, politistii au depistat in trafic, pe strada Morii, din Vulcan, o tanara in varsta de 27 de ani, din municipiul Vulcan, care conducea un autoturism, desi nu poseda permis de conducere. In urma testarii tinerei, aparatul etilotest a indicat…

- Un banal semafor i-a adus unui bistrițean cu permis american un dosar penal. Acesta consumase și alcool inainte de a se urca la volan și se „baza” pe un permis obținut in SUA, care nu poate fi folosit in Romania. Polițiștii de la rutiera l-au oprit in trafic pe barbat, dupa ce a trecut cu mașina pe…

- Polițiștii din Alba Iulia au identificat, cu operativitate, autorul banuit de comiterea infracțiunii de furt, dupa ce acesta a fost urmarit in trafic, pe raza municipiului Alba Iulia. La data de 02 noiembrie 2022, in jurul orei 20,00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba…