- TUPEU…Arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a ucis propriul copil cu o lovitura de cutit, Gigel Manta arata, inca o data, ca nu-i pare deloc rau pentru ceea ce a facut. Cu indiferenta de care a dat dovada inclusiv in momentul in care a fost retinut de catre politisti, barbatul din localitatea…

- Polițiștii dambovițeni au aplicat 123 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 41.538 de lei, in intervalul orar 14:00-22:00, polițiștii de la rutiera și ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat o acțiune care a vizat creșterea gradului de siguranța…

- Aciunea a vizat verificarea legalitii transporturilor rutiere publice de persoane prin verificarea deinerii documentelor necesare efecturii transportului public de persoane de ctre operatorul de transport i de conductorul auto verificarea respectrii traseului i a graficului de circulaie cu opririle…

- In cursul noptii trecute, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta au desfasurat o actiune cu efective marite, pe linia mentinerii unui climat optim de ordine si siguranta publica, prevenirea si combaterea faptelor ilegale, precum si a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.Potrivit…

- In cursul nopții de 31 octombrie spre 01 noiembrie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Buzoești au acționat pentru respectarea prevederilor Legii 407/2006 a vanatorii și protecției fondului cinegetic, pe raza fondului de vanatoare Izvoru-Mozaceni, ocazie cu care au depistat un autoturism,…

- Un numar de 145 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 37.435 de lei au fost aplicate luni de politistii giurgiuveni, in cadrul unei actiuni pentru respectarea legii in circulatia pe drumurile publice, potrivit Agerpres."Politistii rutieri giurgiuveni au actionat pe parcursul zilei de astazi,…

- Acțiune organizata noaptea trecuta de catre polițiștii valceni, care au aplicate peste 160 de sancțiuni contravenționale și au reținut 18 permise de conducere, informeaza IPJ Valcea. In cursul nopții de 22 spre 23 octombrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au organizat…

- La sfarșitul saptamanii trecute, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secțiile 1-5 Poliție și Biroul Rutier, impreuna cu polițiști locali, au organizat și desfașurat acțiuni pe raza municipiului Brașov, ce au avut ca scop prevenirea faptelor de cerșetorie. Dar și verificarea respectarii…