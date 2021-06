Stiri pe aceeasi tema

- In luna mai 2021 au fost vandute, la nivelul intregii țari, 47.773 de proprietați imobiliare, cu 15.684 mai multe fața de aceeași luna a anului 2020. Conform cifrelor ANCPI, numarul caselor, terenurilor și apartamentelor care au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare in luna mai 2021 este,…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice pun in aplicare 111 mandate de percheziție domiciliara și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupari infracționale și exploatarea probatoriului in dosare penale complexe, in care se efectueaza cercetari privind…

- A venit caldura, a mai scazut numarul de morți de COVID. Era deci momentul sa iasa Cițu & Iohannis și sa spuna multe fraze cu „romanii”. Romanii in sus, romanii in jos. Daca facem un soi de bilanț la cum mai arata puterea in Romania de azi, aș zice ca e un soi de ghișeu de lobby HoReCa, jocuri de noroc…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a stabilit brigada care va oficia partida dintre Universitatea Craiova si CFR Cluj. Disputa este programata sambata, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“ si conteaza pentru etapa 8 din play-off-ul Ligii 1. Astfel, CCA l-a desemnat arbitru central pe Istvan…

- Un nou centru de vaccinare din mașina s-a deschis la primele ore ale diminetii la Arad. Joi incepe vaccinarea in masina si in Bucuresti, asa cum se face de cateva zile la Deva sau la Cluj. A inceput si vaccinarea la marile companii.

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, efectueaza 218 percheziții domiciliare, in București și in 28 de județe, la persoane banuite de inșelaciune, evaziune fiscala, spalare a…