- Rolul obiectelor contaminate ca mod de transmitere a COVID-19 in general și necesitatea practicilor de dezinfectare pentru atenuarea transmiterii virusului in afara unitaților sanitare nu se cunosc clar in acest moment. Cu toate acestea, principiile de prevenire și control al infecțiilor concepute pentru…

- Bisericile se redeschid din 15 mai. Cel puțin asta arata setul de reguli publicat de Institutul Național de Sanatate Publica, care prevede masuri concrete privind activitatea lacașurilor de cult. Regulile sunt in dezbatere publica. Recomandari privind activitatea in lacașurile de cult Precauțiuni universal…

- Familia Simionel, o familie din comuna Colonița, municipiul Chișinau, s-a ciocnit cu o tragedie. In data de 27 februarie 2020, Igor Simionel – soț și tata a patru copii (3 dintre care minori), a fost jertfa unui incendiului aflandu-se la munca peste hotarele Republicii Moldova (in Republica Cipru).

- Barbatul de 57 de ani s-a intors pe 4 martie din Belgia, cand situatia nu impunea izolarea la domiciliu. Si, relaxat, s-a intalnit cu toti prietenii lui din gruparea religioasa Oastea Domnului. Una dintre aceste adunari se organizase chiar la un restaurant. Barbatul lucreaza ca sofer pe TIR in Belgia.…

- Zborul companiei Tarom de luni seara de la București la Suceava a fost intors in timp ce aeronava se pregatea sa decoleze de pe Aeroportul Otopeni. Decizia a fost luata de pilotul aeronavei, dupa ce un pasager a suferit un acces de tuse. Aeronava se afla pe calea de rulare a aeroportului din ...

- Cantaretul Smiley a intrat in autoizolare, in contextul epidemiei de coronavirus. Artistul a fost plecat in strainatate, in Los Angeles si s-a intors vineri seara in Romania, potrivit Mediafax. El a trecut și prin Turcia.Citește și: Traian Basescu il desființeaza pe Ludovic Orban: E bun de…

- Un barbat din judetul Valcea, intors din Italia in urma cu mai putin de o saptamana si care ar fi trebuit sa respecte masura de autoizolare la domiciliu, a fost prins baut la volanul unui autoturism, pe o strada din Ramnicu Valcea, dupa ce a provocat un accident rutier, joi dimineata, 12 martie.

- Nu, nu e o gluma! Un tanar din Maramures, abia intors din Italia, a fost obligat de rude sa se refugieze in podul casei. Dupa cateva zile insa, barbatul a simtit ca nu mai poate locui in pod si a amenintat pe Facebook ca se va sinucide.