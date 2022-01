Stiri pe aceeasi tema

- Primele doze ale unui vaccin impotriva virusului HIV bazat pe tehnologia ARN mesager au fost administrate oamenilor, au anuntat joi compania americana de biotehnologie Moderna si organizatia International AIDS Vaccine Initiative, relateaza AFP.

- Primele doze de vaccin impotriva virusului HIV bazat pe tehnologia ARN mesager au fost administrate oamenilor, intr-un studiu clinic din Statele Unite, au anuntat joi compania americana de biotehnologie Moderna si organizatia International AIDS Vaccine Initiative, informeaza Agerpres, care citeaza relateaza…

- Peste 80 de experți romani in sanatate publica și medici de familie din toate județele, implicați in derularea campaniei de vaccinare din țara, au participat, joi, la atelierul online destinat consolidarii proceselor de operaționalizare a caravanelor de informare și vaccinare impotriva COVID-19 in zonele…

- Mai multi cercetatori, printre care si ieseni, au produs un kit de testare pentru depistarea infectiei cu noul coronavirus care costa de 10 ori mai putin decat cele existente acum. „Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie, Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva”…

- Cinci centre de evaluare pentru pacientii infectați cu SARS-CoV-2 sunt functionale, in judetul Brasov. Aici pacienții COVID sunt tratați gratuit, fara bilet de trimitere, in ambulatoriu. Prefectul Mihai Catalin Vasii a organizat miercuri o intalnire de lucru cu managerii/ directorii medicali ai spitalelor…

- Prima persoana care s-a vaccinat in Romania impotriva Covid-19 a ramas insarcinata la cateva zile dupa prima doza Prima persoana care s-a vaccinat in Romania impotriva Covid-19 a ramas insarcinata la cateva zile dupa prima doza Mihaela Anghel este asistenta medicala de la Institutul Național de Boli…

- Se inmultesc numarul sportivilor campioanei Romaniei la rugby, CSM Stiinta Baia Mare, care sunt confirmati pozitiv cu COVID-19, in urma testarii din a opta zi de izolare. Ceilalti jucatori testati negativ urmeaza, cel mai probabil, sa iasa din izolare in a 10-a zi. „Trei dintre probele de control recoltate…

- 10.768 de romani cu varsta peste 60 de ani au murit de COVID in septembrie și octombrie: „Se stinge o generație de bunici!” 10.768 de romani cu varsta peste 60 de ani au murit de COVID in septembrie și octombrie: „Se stinge o generație de bunici!” 85% din numarul total de decese raportate de la 1 septembrie…