Publicatia The Guardian scrie, intr-un editorial, despre declaratiile lui Ion Tiriac la adresa Serenei Williams, subliniind ca nu este nimic socant in atitudinea omului de afaceri, care a mai avut astfel de remarci la adresa sportivei americane. S-au descoperit erori ”ciudate” la mai multe direcții ale ASF! Noua conducere a luat masuri "Serena a atras atentia in ultimele zile dupa ce Ion Tiriac, fost jucator si acum proprietar al Madrid Open, a facut mai multe comentarii la adresa ei. Tiriac aparea la o emisiune de televiziune romaneasca si a fost intrebat daca avea indoieli inainte de finala…