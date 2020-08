Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de reabilitare si modernizare a infrastructurii rutiere continua in Baia Mare. Acum, in cartierul Sasar! Pe tot parcursul anului in Baia Mare s-au desfasurat activitati de reabilitare si modernizare a infrastructurii rutiere in diferite cartiere ale orasului, in aceasta perioada lucrarile…

- In cadrul unui proiect de reabilitare se prevede amenajarea unui spatiu pieton-al si de petrecere a timpului liber, care va intregi modernizarea zonei centrale a municipiului Targoviste.„Am facut o vizita in teren pe santierul aferent proiectului „Reabilitare si Modernizare Piata Revolutiei, Municipiul…

- RAJA SA Constanța, in calitate de Entitate Contractanta, a initiat procedura de „licitație deschisa” privind achiziția contractului de lucrari: CL3-“Rețele apa și canalizare in zona centrala a Municipiului Constanța” prin publicarea in SICAP a anunțului de participare nr. CN1021938/16.06.2020, avand…

- Cele 56 unitati de invatamant din Targu Jiu sunt cuprinse intr-un program de reabilitare care se va derula pe perioada vacantei. Primele lucrarile de reparatii vor fi efectuate la Colegiul National Spiru Haret, Colegiul Tehnic Ion Mincu, Scoala Gener...

- Din cauza epidemiei de coronavirus, spațiul ramane deocamdata inchis! Fostul Cinema Modern din Brașov va deveni un „Centru Minitehnicus”. Dupa doi ani de șantier, lucrarile de reabilitate a fostului Cinema Modern de pe bulevardul Grivitei din Brasov au fost finalizate. Noul spațiu…

- Au demarat lucrarile la proiectul de amenajare a Casei „Elisabeta Rizea”, in comuna Nucsoara, acolo unde va fi realizat, practic, un complex in memoria eroinei anticomuniste si a partizanilor „Haiducii Muscelului”. Initiativa ii apartine lui Bogdan Varvoreanu, stranepot al Elisabetei Rizea, prin fundatia…

- Au demarat lucrarile de extindere, reabilitare și dotare a Corpului B (Gradinița) a Școlii Gimnaziale Rotunda din orașul Liteni, a anunțat primarul Tomița Onisii. El a precizat ca lucrarile sunt in valoare de 540.000 lei. ”De asemenea a fost recepționat și mobilierul școlar nou pentru Școala Primara…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv pentru 30 de zile, a unui inculpat, reprezentant legal al unei firme private, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita.