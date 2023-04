Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 2 – 7 aprilie, la Deva, s-a desfașurat etapa naționala a Olimpiadei de Chimie. Elevul Ștefan Alexandru Porumb, clasa a IX-a, la Colegiul Național ”Alexandru I. Cuza” Focșani a obținut premiul al III-lea, in timp ce David Constantinescu, clasa a X-a, la aceeași unitate de invațamant, a obținut…

- Continua demersurile pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Centrului de științe aplicate – Colegiul Național „Unirea” din Focșani. In acest sens, Compania Naționala de Investiții (CNI) a scos la licitație un contract ce vizeaza prestarea serviciilor de asistența tehnica – dirigenție…

- Compania Naționala de Investiții (CNI) cauta servicii de coordonare in materie de securitate și sanatate in munca pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Centru de științe aplicate – Colegiul Național „Unirea” din Focșani, activitați care trebuie sa fie organizate…

- Vrancea are mulți tineri talentați, iar unul dintre ei este Alexandru Isac, elev in clasa a XI-a C la Colegiul Național „Unirea‟ Focșani. Membru al echipei de robotica Brickbot CNU, adolescentul s-a facut remarcat in cadrul sezonului de anul acesta al competiției de robotica BRD FIRST Tech Challenge…

- Inscrierea la clasa pregatitoare pentru anul școlar 2023-2024 incepe in 3 mai, anunța Ministerul Educației. Inscrierile pentru clasa pregatitoare in anul școlar 2023-2024 incep pe 3 mai 2023, potrivit calendarului inscrierii in invațamantul primar pentru anul școlar 2023-2024, aprobat de Ministerul…

- In perioada 12-15 februarie 2023, echipele de robotica din Focșani, AI Citizens de la Colegiului Național „Al.I. Cuza” și Brickbot de la Colegiul Național „Unirea”, au participat la faza regionala a competiției de robotica BRD FIRST Tech Challenge (FTC) Romania, organizata de ONG-ul „Nație prin Educație‟.…

- Tinerii artiști focșaneni iși pot depune dosarele de inscriere pentru a obține una dintre cele doua Burse Pastia. Dosarele de inscriere pot fi depuse pana la 25 aprilie 2023. Ulterior, are loc jurizarea, iar pe 26 aprilie vor fi anunțați cei doi caștigatori ai celor doua Burse Pastia. Caștigatorii Bursei…

- Elevii de clasa a VIII-a se pot inscrie pana la data de 24 martie pentru admiterea la unul dintre cele cinci colegii militare naționale. Inscrierile pentru admiterea la colegiile militare naționale se fac pana la data de 24 martie 2023, se anunța pe pagina de Facebook „Recrutare MApN”.Cre sunt criteriile…