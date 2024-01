Ministerul Energiei a incalcat deja Decizia UE de aprobare a utilizarii banilor din Fondul de Modernizare pentru Complexul Energetic Oltenia, devansand termenul de finalizare a centralelor pe gaze și a parcurilor fotovoltaice și riscand sa piarda, astfel, finanțarea. In ce privește parcurile fotovoltaice, acestea ar fi trebuit sa fie deja puse in funcțiune in acest […] The post Au incalcat Decizia UE. Se pierd și banii pentru Complexul Energetic Oltenia first appeared on Ziarul National .