- autor: Jane Thynne O descoperire in-tamplatoare in cutia unei vechi mașini de scris dezvaluie povestea plina de secrete dureroase a doua surori desparțite geografic și ideologic in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. New York, 2016: Juno, o fotografa americana, cumpara o mașina de scris Underwood…

- In contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina, Papa Francisc a facut un apel pentru pace și pentru evitarea razboiului. Amintind de cel de-al Doilea Razboi Mondial, Suveranul Pontif a spus ca „oamenii au suferit de foame, de atat de multa cruzime! Merita pace.” Papa Francisc s-a rugat pentru ca Ucraina…

- Comandantul Fortelor Navale ale Germaniei, Kai-Achim Schonbach, a facut afirmatii care au starnit furie in Ucraina si Germania. Acesta a comentat ca peninsula Crimeea nu va mai reveni niciodata Ucrainei, iar presedintele rus Vladimir Putin nu este interesat sa anexeze „o fasie de pamant ucrainean” la…

- Vești importante pentru toți conducatorii auto. Jurnaliștii din presa italiana susțin ca anumite obiecte vor deveni obligatorii pe orice autoturism nou din țara. Decizia a fost luata in baza prevederilor legale naționale, iar șoferii vor fi nevoiți sa ia masuri. In cazul in care aceste obiecte lipsesc…

- Un celebru monument in memoria luptatorilor din Rezistența Franceza in cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost vandalizat cu graffiti pentru a scrie ”Anti Pass”, transmite Euronews. Cele doua litere ”s” din cuvantul ”Pass” au fost desenate astfel incat sa semene cu acronimul SS, referindu-se la forța…

- Și in acest an, Ziua Nationala a Romaniei e sarbatorita cu restrictii, din cauza pandemiei. La ceremoniile militare care au loc miercuri, 1 Decembrie, vor avea acces, in zona oficiala, cel mult 400 de persoane, in București, iar in municipiile resedinta de judet, cel mult 200 de persoane, daca sunt…

- Papa Francisc îl va canoniza pe Titus Brandsma, un preot, profesor universitar și jurnalist olandez ucis în lagarul de exterminare Dachau în 1942 fiindca a predicat împotriva naziștilor, relateaza Reuters, citând un anunț facut joi de Vatican.Brandsma, care a fost…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat, joi, ca implicarea cadrelor medicale in eliberarea de certificate de vaccinare false – sub diferite forme – este ”de netolerat, de neacceptat si de neinteles”. ”Sper ca fiecare persoana care s-a dezis de la profesia medicala…