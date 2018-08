Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat saptamana trecuta, 71 de soferi care conduceau cu viteze excesive, potrivit anuntului Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Dintre acestia, opt conduceau sub influenta alcoolului, iar pe numele lor au fost intocmite dosare penale (aveau peste 0,4 miligrame per litru alcool pur in aerul expirat) sau aplicate sanctiuni contraventionale (sub 0,4 miligrame per litru alcool pur in aerul expirat). Totodata, doi soferi s-au ales cu dosare penale pentru conducere sub influenta substantelor stupefiante, pentru…