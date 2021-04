Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, luni seara, ca a fost semnat ordinul prin care a fost modificat Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 513, astfel incat din cuprinsul Listei nationale a expertilor medicali au fost retrase informatiile care incalcau reglementarile privind protectia persoanelor fizice…

- Secretarul de stat Andrei Baciu a semnat ordinul privind lista experților medicali. Este vorba despre o modificarea a vechiului ordin in care au aparut, in mod eronat, date personale ale medicilor. Potrivit...

- Prima tranșa din vaccinul anti-COVID al companiei Johnson & Johnson va ajunge in Romania joi, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu. Compania Johnson & Johnson a inceput luni sa livreze vaccinul impotriva COVID-19 catre țarile UE, au declarat oficialii Uniunii Europene și…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații și vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV), Andrei Baciu, spune ca pe listele de așteptare sunt, in continuare, prioritizate persoanele care sufera de boli cronice, varstnicii, dar și…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, susține ca erorile de raportare ar putea fi cauzate de modul in care au fost facute raportarile. El spune ca la inceputul pandemiei colectarea datelor se facea manual. Oficialul a vorbit și despre scandalul momentului, declanșat de…

- Secretarul de stat Andrei Baciu de la Ministerul Sanatatii a declarat vineri pentru AGERPRES ca in cursul zilei 9.000 de persoane programate pentru imunizare cu vaccin de la AstraZeneca s-au retras, insa alte 5.740 s-au programat pe locurile ramase libere. ‘Din cele 200.000 de persoane inscrise la vaccinare…

- In martie urmeaza sa ajunga in Romania 2,6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar in aprilie vor ajunge in tara peste trei milioane de doze, anunta Andrei Baciu, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, informeaza Agerpres. Andrei Baciu a precizat ca pana la sfarsitul lunii vor ajunge in tara…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a afirmat joi ca, in cadrul primei etape de imunizare anti-COVID-19 alocata personalului din domeniile sanatate si social, rata de vaccinare a depasit 92 - 93-. "Campania de vaccinare a debutat in urma cu o luna si au fost vaccinate peste jumatate…