114.000 doze de vaccin de la compania Pfizer BioNTech au ajuns, astazi, in Romania. Vaccinurile au fost livrate pe cale aeriana și au sosit pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Centrul Regional de Depozitare Timișoara a primit 12.000 doze. De aici, vaccinurile vor pleca, in funcție de solicitari, spre centrele de vaccinare destinate copiilor