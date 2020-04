Stiri pe aceeasi tema

- Prin decizie a Centrului National de Coordonare si Conducere, Formațiunea medicala de tratament (FMT) ROL 2, amplasata in perimetrul Institutului de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni, a inceput preluarea pacienților diagnosticați cu COVID-19. Primii șapte pacienți au sosit in cursul…

- Raed Arafat a anunțat, duminica seara, ca un nou Spital ROL II va fi instalat la Constanța, care va fi similar cu cel instalat in curtea Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan" din Otopeni.”Ordinul 4 prevede ca un nou spital va fi realizat la Constanța. Deja MAPN a instalat…

- Pana la 500 de pacienti infectati cu noul coronavirus vor putea fi internati in spitalul de tip ROL II in curtea Institutului National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan" din Otopeni, informeaza Mediafax.Ministerul Apararii Nationale a finalizat instalarea spitalului de tip ROL II in…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat luni ca Spitalul ROL2 ridicat in incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni va fi operaționalizat in scurt timp, iar doua aeronave militare vor aduce materiale sanitare din Turcia și Germania. ”La aceasta ora sunt in derulare…

- Forte si mijloace apartinand Ministerului Apararii Nationale acționeaza, impreuna cu instituțiile cu responsabilitați in domeniu, pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. La aceasta ora sunt in derulare 15 misiuni, in care sunt implicați peste 140 de militari cu circa 100 de mijloace tehnice,…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a inceput pregatirile pentru montarea formatiunii medicale ROL 2 in incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Otopeni, care a functionat la combaterea Ebola si la exercitii NATO si care, in situatia actuala, va avea ca obiectiv ingrijirea…