Stiri pe aceeasi tema

- Kazahstanul a cerut unui tribunal federal din SUA sa nu permita lui Anatol Stati si partile (Anatolie Stati, Gabriel Stati, Ascom Group SA și Terra Raf Trans Traiding Ltd - impreuna, Stati Parties), sa inceapa preluarea activelor kazahe din SUA pentru incasarea prejudiciului de 506 milioane de dolari,…

- Dupa trei ani de declin consecutiv, remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu 20,9% anul trecut, potrivit unui raport publicat de Banca Mondiala (BM). Cele mai mari transferuri de bani în regiune au fost către Rusia (8 miliarde de dolari), Ucraina (7,9 miliarde…

- Un prim contact bilateral intre oficialitați ale Ambasadei Republicii Kazahstan in Romania și reprezentanți ai Primariei Municipiului Deva a avut loc, astazi, 23 aprilie 2018. E.S. Domnul Daulet Batrashev, Ambasadorul Republicii Kazahstan in Romania, s-a aflat in vizita oficiala la Deva și…

- Statele Unite vand armament in valoare de 4,7 miliarde de dolari aliaților sai europeni. O decizie in acest sens a fost luata de Washington, care a dat unda verde unor contracte de armament cu Slovacia, Spania și Marea Britanie. Toate cele trei țari sunt membre ale NATO.

- Republica Moldova urmeaza sa primeasca a doua transa in valoare de 35 de milioane de dolari din programul de imprumut convenit cu Fondul Monetar International, a declarat marti reprezentantul FMI la finalul vizitei de evaluare a acordului, informeaza Reuters.

- Ministrii de externe ai Rusiei, Iranului si Turciei s-au reunit vineri la Astana, capitala Kazahstanului, pentru a discuta despre situatia din Siria, relateaza AFP, citand surse oficiale, scrie agerpres.ro. In cursul acestor noi convorbiri 'va fi examinata situatia din teren', precum si 'succesele…

- „ENERGOCOM" a caștigat licitația și a semnat cu compania „Centrala electrica Moldoveneasca" din Ucraina noile contracte de furnizare a energiei electrice catre Republica Moldova, valabile pentru perioada 01 aprilie 2018 – 31 martie 2019.