Au fost desemnați câștigătorii concursului din cadrul proiectului pentru prevenirea violenței La inceputul semestrului II al anului școlar in curs, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala Mureș, a demarat implementarea ,,Proiectului pentru reducerea violenței fizice și psihologice in unitațile de invațamant preuniversitar", care sedesfașoara la nivel național. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

