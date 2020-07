Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin dezvoltat la Universitatea din Oxford pare destul de sigur si ar intari sistemul imunitar impotriva coronavirusului, conform unui studiu recent, potrivit BBC.Studiul realizat pe un esantion de 1.077 de persoane arata ca vaccinul le-a ajutat corpul sa dezvolte anticorpi si globule albe care…

- Cercetatorii de la King’s College din Londra au constatat ca noul coronavirus, SARS-CoV-2, ar provoca șase tipuri distincte de boala COVID-19, fiecare fiind caracterizat de un set de simptome și avand legatura cu nivelul de gravitate al infecției. Oamenii de știința au ajuns la aceasta concluzie dupa…

- O echipa de la King's College din Londra a descoperit, de asemenea, ca cele sase tipuri sunt corelate cu niveluri de gravitate ale infectiei, dar si cu probabilitatea ca un pacient sa aiba nevoie de ajutor pentru respiratie - oxigen sau ventilator - daca este spitalizat.Concluziile respective…

- SUA, Canada si Marea Britanie au acuzat hackeri cu legaturi cu servicii de informatii ruse, ca au executat atacuri informatice impotriva celor care incearca sa dezvolte un vaccin impotriva noului coronavirus. Purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Dmitri Peskov, a declarat drept nefondate acuzatiile…

- Romania se afla in prezent pe locul patru in UE, intr-un top al țarilor cu cele mai multe cazuri COVID noi din ultimele doua saptamani, in funcție de populație, arata un raport al Centrului European pentru Controlul și Prevenția Bolilor (ECDC). Asta deși la noi in țara numarul de teste a ramas stabil,…

- Un studiu realizat de cercetatorii din Marea Britanie arata ca noul coronavirus poate provoca o serie de probleme neurologice in randul pacientilor care au facut o forma severa a bolii, scrie CNN. Printre afectiunile neurologice constatate in cazul persoanelor sub 60 de ani care au avut forme severe…

- O echipa de cercetatori de la King's College London, Spitalul General Massachusetts și compania privata de sanatate ZOE a dezvoltat o unealta automata de diagnostic pentru a tria persoanele infectate cu SARS-CoV-2 de cele care au simptome similare din alte cauze, precum gripa.Acest instrument folosește…

- Febra, tuse, dificultați de respirație. Sau greața și dureri de stomac. Ori pierderea gustului și mirosului. Simptomele de COVID-19 sunt atat de variate și de atat de variat prezentate de persoanele care se infecteaza cu noul coronavirus, incat cercetatorii au vrut sa afle ce anume determina reacția…