Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca pana acum au fost depuse patru candidaturi pentru postul de judecator la Tribunalul Uniunii Europene. Candidaturile pot fi depuse pana in 24 august, iar interviurile cu comisia de evaluare prezidata de ministrul Justitiei vor avea loc in perioada 11 - 12 septembrie. "Pana in prezent, la Ministerul Justitiei, sunt inregistrate patru candidaturi pentru postul de judecator la Tribunalul Uniunii Europene! ", a scris ministrul Justitiei, marti seara, pe Facebook. Ministerul Justitiei a publicat in 10 august anuntul privind selectia candidatilor Romaniei…